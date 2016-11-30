Новая увеличенная Ford Fiesta 2017 представлена! - Фото

Информации о технической начинке модели производитель пока не предоставил. По предварительной информации, «Фиеста» будет построена на том же шасси, что и ранее, а также сохранил прежнюю линейку силовых установок. Кроме того, хэтчбек по-прежнему будет предлагаться в трех-и пятидверных модификациях. Не исключено, что все подробности появятся после премьеры «Фиесты» на мартовском моторшоу в Женеве.





В плане дизайна новинка напоминает прежнюю «Фиесту», при этом одними из самых заметных изменений стали новые фары и горизонтальные задние фонари, пришедшие на смену вертикальной оптике.





Интерьер изменился полностью. Появилась новая приборная панель, другой руль и мультимедийный комплекс SYNC 3 с восьмидюймовым экраном. Также для модели впервые среди всех «Фордов» будет предлагаться аудиосистема марки B&O Play, принадлежащей бренду Bang & Olufsen.





Вседорожный вариант новинки получит защитный пластиковый обвес кузова, рейлинги на крыше и, судя по всему, увеличенный дорожный просвет. У версии Vignale в дизайне больше хрома, другие бамперы и решетка радиатора, а также более роскошное оформление салона с отделкой деталей кожей.





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