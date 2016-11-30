В Украине с 1 января могут подешеветь авто

Инициаторы законопроекта в пояснительной записке наводят шокирующие факты. Поступления в бюджет от НДС все время уменьшаются, по сравнению с суммами компенсации. Данный налог стимулирует коррупцию контролирующих органов. Размеры так называемых «откатов» в период с 2010 по 2015 г. доходили до 60% от суммы возврата НДС. В результате около 70% экономики страны находится в тени именно из-за несовершенства налоговой системы.





А ведь такие страны как США, Венгрия, Финляндия, Чехия имеют нулевую ставку НДС. В Швейцарии она составляет всего 2,6 – 8%, в Японии, Сингапуре, Тайване и Малайзии – от 3 до 6%.





Законопроектом 5401 предлагается отменить с 1 января 2017 года налог на добавленную стоимость в Украине, как налога дискриминационного и коррупционного. В результате потребительский рынок, в том числе рынок автомобилей получит мощный толчок к развитию.









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