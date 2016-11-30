Легализация «машин иностранной регистрации»: подробности

Один из авторов идеи либерализации ввоза зарегистриованных за границей автомобилей, народный депутат Владимир Парасюк, рассказал издание AUTO-Consulting, на каких условиях разрабатывается законопроект.





Публикуем ключевые выдержки из интервью.





- В режиме временного ввоза ввезти машину можно будет на 1 год, уплатив при этом 6000 гривен. Эта норма не коснётся автомобилей Евро-5 и Евро-6, для которых существуют отдельные законы. Воспользоваться новыми нормами смогут физические лица для собственных нужд. Ввезти можно будет исключительно легковые автомобили.





- Планируется ввести ограничения по возрасту: скорее всего, разрешат машины минимум стандарта Евро-2, «чтобы сюда не везли металлолом». Автомобили можно будет завезти из любой страны, кроме «страны агрессора», под которой имеется в виду соседняя Россия.





- Необходимо будет зарегистрировать автомобиль через сервисный центр МВД, получить номерные знаки украинского образца и приобрести украинский полис ОСАГО. Сейчас обсуждается, чтобы номерные знаки отличались от существующих или серией «ТВ» («тимчасове ввезення») или цветом.





- Дилеры не пострадают: «Никого сокращать не придется. Это всё — страшилки, которые распространяет монополия, — считает Парасюк. — Мы специально предусмотрели, чтобы на таких условиях нельзя было ввезти автомобили стандарта Евро-5 и Евро-6. Тот, кто хотел купить новый автомобиль, — он его купит».





- В бюджет от легализации «автомобилей иностранной регистрации» ожидаются «значительные поступления»: «Если 1 480 000 автомобилей (данные ГФС) выедут за границу, а потом заедут с уплатой 6000 грн, то бюджет дополнительно получит более 8 млрд гривен, — уверяет нардеп. — И никакой коррупции».





- Законопроекта ещё нет. Но вполне реально до Нового года пройти первое чтение. По предварительным данным, в следующем году, если документ будет принят, программой легализации воспользуются около 1 миллиона автомобилистов.



