Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.18
USD
25.58
RUB
0.39
EUR
28.67
USD
26.84
RUB
0.42
АвтоМото
Новости
30 ноября 16, 10:31
Легализация «машин иностранной регистрации»: подробности
авто
1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стали известны подробности готовящейся на правительственном уровне легализации ввоза автомобилей «на польских бляхах»
Один из авторов идеи либерализации ввоза зарегистриованных за границей автомобилей, народный депутат Владимир Парасюк, рассказал издание AUTO-Consulting, на каких условиях разрабатывается законопроект. 

Публикуем ключевые выдержки из интервью.

- В режиме временного ввоза ввезти машину можно будет на 1 год, уплатив при этом 6000 гривен. Эта норма не коснётся автомобилей Евро-5 и Евро-6, для которых существуют отдельные законы. Воспользоваться новыми нормами смогут физические лица для собственных нужд. Ввезти можно будет исключительно легковые автомобили.

- Планируется ввести ограничения по возрасту: скорее всего, разрешат машины минимум стандарта Евро-2, «чтобы сюда не везли металлолом». Автомобили можно будет завезти из любой страны, кроме «страны агрессора», под которой имеется в виду соседняя Россия.

- Необходимо будет зарегистрировать автомобиль через сервисный центр МВД, получить номерные знаки украинского образца и приобрести украинский полис ОСАГО. Сейчас обсуждается, чтобы номерные знаки отличались от существующих или серией «ТВ» («тимчасове ввезення») или цветом.

- Дилеры не пострадают: «Никого сокращать не придется. Это всё — страшилки, которые распространяет монополия, — считает Парасюк. — Мы специально предусмотрели, чтобы на таких условиях нельзя было ввезти автомобили стандарта Евро-5 и Евро-6. Тот, кто хотел купить новый автомобиль, — он его купит».

- В бюджет от легализации «автомобилей иностранной регистрации» ожидаются «значительные поступления»: «Если 1 480 000 автомобилей (данные ГФС) выедут за границу, а потом заедут с уплатой 6000 грн, то бюджет дополнительно получит более 8 млрд гривен, — уверяет нардеп. — И никакой коррупции».

- Законопроекта ещё нет. Но вполне реально до Нового года пройти первое чтение. По предварительным данным, в следующем году, если документ будет принят, программой легализации воспользуются около 1 миллиона автомобилистов.

Источник: auto.mail.ru
Ещё по теме:
Aston Martin обнародовал подробности о модели Vanquish
Как аферисты обманывают покупателей авто?
С 1 октября в Украине отменяются спецпошлины на импорт авто
Почему растут цены на сжиженный газ на украинских АЗС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (1)
Александр Сегодня, 10:46
В соседних странах растаможка авто дешевле,чем Парасюк предлагает платить за год. Опять хохляцтво дуроголовое демонстрирует свою неспособность к принятию адекватных решений...
Войти через:
Последние новости
На границе с Польшей скопилось более тысячи авто
noimageВсе версии суперкара Lamborghini Huracan показали на видео
noimageBMW выпустила гибридную версию 7-Series
noimageВо Франции запретят продажу дизельных автомобилей
noimageГидрометцентр предупреждает водителей о снеге и гололедице
Лента новостей