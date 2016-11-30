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30 ноября 16, 09:20
На границе с Польшей скопилось более тысячи авто
польша
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Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Руська", "Устылуг" и "Шегини"

1060 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов утра, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Руська" — 300, "Устылуг" — 220, "Шегини" — 130. По 100 автомобилей находились в очередях к пунктам пропуска "Ягодын авто", "Краковец" и "Угрынив".

В ПП "Смильныця" — 60, в ПП "Грушив" — 50 транспортных средств.

На границе со Словакией, Венгрией и Румынией очередей нет.
Delo
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