На границе с Польшей скопилось более тысячи авто

1060 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов утра, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Руська" — 300, "Устылуг" — 220, "Шегини" — 130. По 100 автомобилей находились в очередях к пунктам пропуска "Ягодын авто", "Краковец" и "Угрынив".

В ПП "Смильныця" — 60, в ПП "Грушив" — 50 транспортных средств.

На границе со Словакией, Венгрией и Румынией очередей нет.