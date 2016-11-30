Все версии суперкара Lamborghini Huracan показали на видео

Ролик создан в рекламных целях, на котором показаны модели Huracan LP610-4 Coupe, LP610-4 Spyder а также LP580-2 Coupe и открытая версия Huracan LP580-2 Spyder.





По задумке автора видеоролика, все вышеуказанные модели приехали на один трек из четырёх стран Европы – Португалии, Италии, Франции и Испании.





Модель Lamborghini Huracan LP580-2 Spyder дебютировала самой последней.

В подкапотном пространстве к суперкара поместили 10-цилиндровый силовой агрегат объёмом 5,2 литра и производительностью 580 лошадиных сил.





Все модели с аббревиатурой LP610-4 имеют полноприводную систему и силовую установку мощностью 610 лошадиных сил.





Напомним, что суперкар Lamborghini Huracan поступил на работу в аэропорт города Болонья в качестве Follow me-кара.



