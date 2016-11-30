BMW выпустила гибридную версию 7-Series

Мощность силовой установки составляет 326 лошадиных сил. Автомобиль способен разогнаться до 180 километров в час. Примечательно, что под капотом поместили сразу две установки – бензиновый турбированный 4-цилиндровый двигатель и электромотор. От 0 до 100 км/час новинка способна разогнаться за 5 секунд. Стоит добавить, что седан разработан специально для езды в городских условиях.





Автомобиль BMW 740Le будет ездить на электрической тяге, что позволит значительно сэкономить топливо. Стоимость седана составит как минимум 75 тысяч долларов. Проходимость седана будет на высоком уровне, так как есть возможность использования полноприводной системы. Самый дешёвый вариант седана обойдётся покупателям в 68 тысяч долларов. Напомним, что BMW 7-Series назвали лучшим автомобилем года для шофёров по версии британского издания Professional Driver.















