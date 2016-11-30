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АвтоМото
Новости
29 ноября 16, 21:56
Во Франции запретят продажу дизельных автомобилей
Renault, Volkswagen
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Правительство Франции может запретить реализацию дизельных автомобилей Renault и Volkswagen на своей территории.
Такой информацией поделились журналисты новостного портала Reuters.
 
Сообщается, что после дизельного скандала в компании Volkswagen появились сведения о присутствии проблем с выхлопом у автомобилей Renault. С целью изучения проблемы власти Франции поручили создать специальную комиссию, которая начнёт вести собственное расследование. 

По результатам расследования будет принято решение, стоит ли продавать вышеуказанные машины на французском авторынке.

Стоит отметить, что первые результаты появятся уже в декабре текущего года. 

Как сообщает министр транспорта, экологии и энергетики Франции Сеголен Руаяль, в случае если все опасения подтвердятся, будут приняты самые жёсткие меры. Не исключается, что продажи дизельных автомобилей Renault и Volkswagen на территории страны будут полностью прекращены. 

Ранее руководство компании Renault не скрывало факт, что в двигателях используются специальные устройства для маскировки выброса вредных веществ.

Источник: pokatim.ru
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