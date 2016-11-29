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29 ноября 16, 09:22
Гидрометцентр предупреждает водителей о снеге и гололедице
снегопад
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Украинские синоптики предупреждают, что во вторник, 29 ноября, практически на всей территории страны будет идти снег.

На дорогах Украины образуется гололедица. Также ожидается снижение температуры воздуха.

В связи с чем пресс-служба Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными и осторожными за рулем. В полиции также призывают быть крайне внимательными пешеходов и рекомендуют использовать в темное время суток светоотражающие элементы, чтобы водители могли вовремя увидеть пешехода на дороге, - подчеркивается в сообщении.

Напомним, как сообщалось, в Украине сегодня синоптики практически на всей территории обещают похолодание. Везде, кроме южных и восточных областей пройдет небольшой снег, днем в северной части умеренный снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров за секунду, в западных областях местами порывы 15-20 метров за секунду. Температура воздуха днем опустится до 2 градусов мороза.
URA-Inform
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