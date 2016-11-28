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Новости
28 ноября 16, 16:58
В Москве телеведущий Николай Дроздов сбил женщину
Николай Дроздов
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После наезда водитель сам вызвал скорую помощь и с места ДТП не скрывался.
После наезда водитель сам вызвал скорую помощь и с места ДТП не скрывался.

Известный российский телеведущий и ученый-натуралист Николай Дроздов сбил 53-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, передает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло сегодня утром на улице Островитянова. Дроздов находился за рулем своего автомобиля Suzuki Grand Vitara.

"Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, в 30 метрах от подземного пешеходного перехода. После наезда водитель сам вызвал ей скорую помощь и с места ДТП не скрывался", – сказал источник.

Он добавил, что женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами, однако угрозы для ее жизни нет.

По факту инцидента начата проверка.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Москве водитель автомобиля Kia сбил сотрудницу конного патруля, которая ехала верхом на лошади.
Korrespondent
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