Представлен самый быстрый в мире электромобиль (ВИДЕО)

Компания NextEV, один из автопроизводителей, участвующих в автогонках класса Formula-Е (гонки для электромобилей), представила суперкар NIO EP9, отмечают Нескучные новости. Этот электросуперкар 4 ноября, установил новый мировой рекорд, пройдя французскую трассу Circuit Paul Ricard за 1 минуту и 52,78 секунды, побив предыдущий рекорд трека в 2 минуты.





Самый быстрый в мире электрокар NIO EP9 несет на борту 4 автономных двигателя суммарной мощностью 1 мегаватт. Каждый двигатель оснащен собственной коробкой передач. Разгон до 200 километров в час осуществляется за 7,1 секунды, а максимальная скорость равняется 313 километрам в час. Аккумуляторы позволяют преодолеть дистанцию в 430 километров без подзарядки, а если она все же понадобится, для перезарядки полностью разряженной батареи потребуется не более 45 минут.









Компания NextEV представила самый быстрый в мире электромобиль





Кузов авто практически полностью изготовлен из легкого углеродного волокна, а форма корпуса обеспечивает прижимную силу в 24 тысячи Ньютонов. К слову сказать, нормой прижимной силы для «старшего брата», а именно для «Формулы-1», является сила «всего» в 13 тысяч Ньютонов. По словам основателя компании NextEV Уильяма Ли,





«NIO EP9 был создан для того, чтобы раздвинуть пределы возможностей современного автомобилестроения, но он является лишь первым из будущей серии автомобилей NIO. Мы надеемся, что через какое-то время возможности электрических автомобилей догонят и превзойдут возможности обычных автомобилей, после чего естественным выбором большинства людей станет именно электрический вариант».





Компания NextEV действительно делает большие ставки на свою разработку и даже выпустила стильное демонстрационное видео, в котором NIO EP9 устанавливает еще один рекорд для болидов своего класса на всемирно известном треке Нюрбургринг.



