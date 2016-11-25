Во Франции асфальт на дорогах заменят солнечными батареями

Французская компания Bouygues SA представила свое видение дороги будущего - вместо асфальта предлагается использовать специальные солнечные батареи, пишет Автоцентр.

Специальные солнечные панели снабжены высокопрочным защитным покрытием и способны выдержать 18-тонный грузовик. Разработчики посчитали, что дорожное покрытие площадью 28 тыс.кв. м обеспечивает 280 кВт/ч электроэнергии.

В Нормандии уже начали строить километровый участок новой дороги. Кроме того, канадский город Калгари и американский штат Джорджия стали заказчиками дороги будущего.

Начальная стоимость квадратного метра такой дороги составляет 2000-2500 евро, но массовое производство может ее уменьшить.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что к концу 2017 года в Нидерландах появятся первые пластиковые дороги.