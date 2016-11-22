Нацполиция показала новые дорожные знаки - Фото

В Национальной полиции Украины презентовали новые дорожные знаки, обозначающие пределы пограничной полосы и контролируемого пограничного района. Четыре новых знака занесены в соответствующий раздел Правил дорожного движения (ПДД).





В пределах действия этих знаков водитель, по требованию уполномоченного лица Госпогранслужбы Украины, должен остановиться, предъявить для проверки документы и дать возможность осмотреть транспортное средство.





Правила не распространяются на ряд транспортных средств, в частности, на автомобили ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы, ГМС, ГФС во время выполнения ими оперативных и служебных задач.





Новые дорожные знаки. Фото: Нацполиция



