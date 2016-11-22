Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
АвтоМото
Новости
22 ноября 16, 18:24
Нацполиция показала новые дорожные знаки - Фото
дорога
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
5/5 (1 голос)
В пределах действия этих знаков водители должны предъявить документы.
В Национальной полиции Украины презентовали новые дорожные знаки, обозначающие пределы пограничной полосы и контролируемого пограничного района.  Четыре новых знака занесены в соответствующий раздел Правил дорожного движения (ПДД).

В пределах действия этих знаков водитель, по требованию уполномоченного лица Госпогранслужбы Украины, должен остановиться, предъявить для проверки документы и дать возможность осмотреть транспортное средство.

Правила не распространяются на ряд транспортных средств, в частности, на автомобили ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы, ГМС, ГФС во время выполнения ими оперативных и служебных задач.

 
Новые дорожные знаки. Фото: Нацполиция 

Как сообщалось, 25 июля президент Петр Порошенко утвердил новые штрафы за пьяное вождение. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Специальные знаки предупредят о камерах видеофиксации
МВД России введет новые коды регионов на автономерах
В Киеве появятся 600 камер автофиксации нарушений ПДД
Новые админпротоколы с широтой и долготой места нарушения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Jaguar Land Rover научат авто узнавать владельцев в лицо
noimageПервые фотографии Skoda Octavia 2017
noimageДТП на Нивках: кроссовер Mazda упал с моста на Daewoo - Фото
noimageВ Днепре полицейский авто угодил под поезд - Фото
noimageВ понедельник центр Киева перекроют (график и схема)
Лента новостей