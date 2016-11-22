В Jaguar Land Rover научат авто узнавать владельцев в лицо

Согласно патентным документам, функционирование системы обеспечивают по две камеры, установленные под оконной линией автомобиля. Они «видят» пространство не только перед собой, но и по бокам, и осуществляют распознавание в два этапа: через запись динамического изображения приближающегося к машине человека и через стереоскопический снимок лица непосредственно у двери.





Динамическая и статическая картинки будут сравниваться с теми, что хранятся в памяти самой машины. Если система узнает владельца или еще кого-то, кто внесен в базу данных, двери откроются без использования ключей. Таким образом, одного лишь изображения «своего» человека для разблокировки замков будет недостаточно.





Предположительно, технология JLR может не только избавить автовладельцев от необходимости иметь при себе ключи (и от опасений их потерять), но и снизить вероятность угона машин.





В Jaguar Land Rover на данный момент готовят также системы автопилота для движения на бездорожье и рассматривают идеи использования дополненной реальности — как для помощи на офф-роуде, так и для повышения безопасности движения в городских условиях.





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