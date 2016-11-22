Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
АвтоМото
Новости
22 ноября 16, 16:46
В Jaguar Land Rover научат авто узнавать владельцев в лицо
Jaguar Land Rover
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Группа Jaguar Land Rover запатентовала технологию, которая может избавить владельцев от необходимости носить ключи. Речь о системе распознавания лиц через специальные камеры, расположенные в боковых частях автомобиля.
Согласно патентным документам, функционирование системы обеспечивают по две камеры, установленные под оконной линией автомобиля. Они «видят» пространство не только перед собой, но и по бокам, и осуществляют распознавание в два этапа: через запись динамического изображения приближающегося к машине человека и через стереоскопический снимок лица непосредственно у двери.

Динамическая и статическая картинки будут сравниваться с теми, что хранятся в памяти самой машины. Если система узнает владельца или еще кого-то, кто внесен в базу данных, двери откроются без использования ключей. Таким образом, одного лишь изображения «своего» человека для разблокировки замков будет недостаточно.

Предположительно, технология JLR может не только избавить автовладельцев от необходимости иметь при себе ключи (и от опасений их потерять), но и снизить вероятность угона машин.

В Jaguar Land Rover на данный момент готовят также системы автопилота для движения на бездорожье и рассматривают идеи использования дополненной реальности — как для помощи на офф-роуде, так и для повышения безопасности движения в городских условиях.

http://news.infocar.ua/
Ещё по теме:
Jaguar Land Rover вложит $589 млн в модернизацию
Chery и Jaguar Land Rover построят завод в Китае
СП Chery и Jaguar Land Rover будет выпускать кроссоверы
Новые модели от Jaguar Land Rover
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Первые фотографии Skoda Octavia 2017
noimageДТП на Нивках: кроссовер Mazda упал с моста на Daewoo - Фото
noimageВ Днепре полицейский авто угодил под поезд - Фото
noimageВ понедельник центр Киева перекроют (график и схема)
noimageОригинальные новинки с автошоу в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)
Лента новостей