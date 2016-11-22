Первые фотографии Skoda Octavia 2017

Как и предполагалось, новая Октавия 2017 обладает передком с фарами в духе Mercedes-Benz E-class (W212). Когда в Сети появились первые фото Skoda Octavia 2017, многие засомневались в подлинности таких сведений, назвав обновления слишком сомнительными и спорными.





Тем не менее, живые фото новой Октавии 2017 дают ясно понять, что рестайлинг Шкоды именно такой, каким был на первых изображениях. Как говорится, не померещилось. Другое дело – как выглядит Octavia 2017 в реальных условиях, а не на фирменных снимках.





По нашему мнению, новый Шкода спереди смотрится вовсе неплохо. Хотя, конечно, хотелось бы дождаться фотографий с разных ракурсов. Напомним, Шкода Октавия 2017 в новом кузове поступит в продажу в первой половине 2017 года. Комплектации и цены пока что точно неизвестны.