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АвтоМото
Новости
22 ноября 16, 16:41
Первые фотографии Skoda Octavia 2017
Skoda Octavia 2017
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В Чехии засняли Skoda Octavia 2017 на общественных дорогах, где новая Октавия засветилась без малейшего камуфляжа. Фото новой Октавии опубликовал чешский сайт Auto.cz
Как и предполагалось, новая Октавия 2017 обладает передком с фарами в духе Mercedes-Benz E-class (W212). Когда в Сети появились первые фото Skoda Octavia 2017, многие засомневались в подлинности таких сведений, назвав обновления слишком сомнительными и спорными.

Тем не менее, живые фото новой Октавии 2017 дают ясно понять, что рестайлинг Шкоды именно такой, каким был на первых изображениях. Как говорится, не померещилось. Другое дело – как выглядит Octavia 2017 в реальных условиях, а не на фирменных снимках.

По нашему мнению, новый Шкода спереди смотрится вовсе неплохо. Хотя, конечно, хотелось бы дождаться фотографий с разных ракурсов. Напомним, Шкода Октавия 2017 в новом кузове поступит в продажу в первой половине 2017 года. Комплектации и цены пока что точно неизвестны.

http://news.infocar.ua/
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