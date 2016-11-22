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АвтоМото
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21 ноября 16, 14:42
В Днепре полицейский авто угодил под поезд - Фото
полиция
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Патрульные не пострадали.
Утром 21 ноября экипаж патрульной службы попал в ДТП с участием поезда, сообщает. Авария произошла на железнодорожном переезде возле Днепропетровского трубного завода, сообщает Днепр.инфо.
 
Когда патрульная машина была уже на переезде, ее зацепил проходивший электропоезд. 
 
Автоматика железнодорожного переезда была сломана еще накануне, ремонтники пытались его починить, но так и не закончили. В результате, на переезде не работали предупреждающие сигналы.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре 19 ноября патрульное авто протаранило металлический забор.
 
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Korrespondent
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