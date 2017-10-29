Как недорого и практично подготовить свой автомобиль к зиме?

Наступление зимы волнует всех автолюбителей. О том, чтобы защитить свой автомобиль от холода, снега и опасностей на дороге, стоит подумать заблаговременно. Достаточно выполнить следующие практичные советы, узнать которые рекомендуют Нескучные новости со ссылкой на Novate.





1. Провести сезонное обслуживание













Перед началом холодов стоит провести сезонное обслуживание автомобиля: проверить уровень масла, которое должно быть соответствующей вязкости, уровень охлаждающей жидкости, давление в шинах, состояние фар. Необходимо обратить внимание на такие «зимние» функции, как подогрев стекол и сидений.





2. Установить зимние шины













Половина всех ДТП зимой происходит вследствие потери управления, вызванного скольжением по дороге. Главное правило: при температуре ниже +7 градусов не использовать летнюю резину. С ней тормозной путь увеличивается на 25% в сравнении с зимней. Несмотря на название, всесезонные покрышки также лучше спрятать до весны. Зимние колеса стоят недешево, но не стоит экономить на активной безопасности: четкости управления и меньшем тормозном пути.





3. Позаботиться об аккумуляторной батарее













Холод может быстро разряжать аккумуляторную батарею автомобиля, особенно если ездить нерегулярно. Забытый свет или утечки в охранной сигнализации полностью «посадят» аккумулятор за ночь, а на утро его нужно будет заряжать. Чем платить автоэлектрику, намного дешевле инвестировать эти деньги в зарядное устройство.





4. Проверить антифриз













Антифризы бывают разных марок и различаются по цвету, в зависимости от температуры окружающей среды. Если жидкости не хватает, не стоит разбавлять ее водой, это меняет ее свойства.





Также стоит проверить элементы системы охлаждения, радиатор, шланги и водяной насос на утечки или видимые повреждения.





5. Обеспечить хорошее освещение













Если фары светят блекло, возможно, линзы фар помутнели, и это стоит исправить. И если летом ксеноновые фары - это излишество, то зимой они - как раз то, что нужно.





6. Поддерживать обзорность













Одна из самых больших опасностей в зимний период - отсутствие видимости. Необходимо заменить щетки стеклоочистителя, которые находятся в плохом состоянии, пополнить бачок омывающей жидкости зимней смесью и держать в машине чистую ветошь, чтобы вытирать стекла и боковые зеркала. Желательно иметь дополнительную щетку в машине, которой можно убрать приставшую соль и грязь.





7. Смазать уплотнения, замки и петли













На морозе смазки и резиновые уплотнения застывают, после чего двери трудно открывать, и даже можно повредить прокладки. Но не стоит смазывать их вазелином, поскольку это ускоряет деградацию материала; лучше использовать специальные средства по уходу за резиной.





Это займет всего минуту, чтобы обойти вокруг автомобиля с банкой силиконовой смазки и обработать все замки и шарниры. Это предотвратит прилипание металла. Но не стоит использовать WD-40, он не обеспечивает надлежащей смазки.





8. Позаботиться о кузове













Снег и лед, образующиеся на кузове, могут привести к коррозии, поэтому до начала зимнего сезона нужно обработать и подкрасить сколы краски, царапины. Полезным для краски будет покрытие воском.





Разумное решение: регулярное мытье днища и колесных арок машины, куда залетает соль, вызывающая коррозию автомобиля.





9. Упаковать комплект выживания













После того, как автомобиль подготовлен к зиме, потребуется время, чтобы подготовиться самому на случай, если произойдет самое худшее. В машину стоит положить теплую одежду, комплект для «прикуривания», противообледенительную жидкость, фонарик, шоколад, питьевую воду, зарядное устройство для телефона. Даже если придется застрять в пробке в центре Москвы, многое из этого набора может пригодиться.





Если регион зимой засыпает снегом часто и «от души», стоит возить с собой несколько деревянных досок или старых дорожек и лопату - это все поможет освободить застрявший автомобиль.





А самые предусмотрительные берут с собой набор инструментов, бутылку с антифризом, маслом и запасной ремень.





10. Заранее планировать поездки













Перед выездом за черту города необходимо обратить внимание на прогноз погоды и выпуски новостей. О закрытых трассах обычно трубят по всем телеканалам, а о приближении снежного циклона метеорологи предупреждают за несколько дней. Лучше переждать непогоду и засыпанные трассы и потерять несколько дней, чем стоять посреди степи или тайги среди сугробов, ожидая снегоочиститель.



