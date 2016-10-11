В США придумали простой способ борьбы с "героями парковки"

В США придумали альтернативу в борьбе с "героями парковки" - при помощи вarnacle - легкой пластиковой панели с присосками на лобовое стекло, сообщают на Лайфхакер.





Чтобы ее снять, нужно оплатить штраф с помощью мобильного телефона или дождаться приезда сотрудников дорожной полиции - водитель получает код, который разблокирует эту панель.













После этого у него есть сутки, чтобы вернуть ее властям.













Снять не получится, она выдерживает сильное давление, так что вы скорее выдавите стекло.













Отогнать машину в другое место тоже не выйдет: если геолокация устройства меняется, включается громкий сигнал тревоги.











