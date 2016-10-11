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11 октября 16, 23:27
В США придумали простой способ борьбы с "героями парковки"
вarnacle
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Пластиковая панель с присосками не даст автомобилю уехать, а чтобы ее снять, придется оплатить штраф с помощью мобильного телефона или дождаться приезда сотрудников дорожной полиции.
В США придумали альтернативу в борьбе с "героями парковки" - при помощи вarnacle - легкой пластиковой панели с присосками на лобовое стекло, сообщают на Лайфхакер.

Чтобы ее снять, нужно оплатить штраф с помощью мобильного телефона или дождаться приезда сотрудников дорожной полиции - водитель получает код, который разблокирует эту панель. 



После этого у него есть сутки, чтобы вернуть ее властям.



Снять не получится, она выдерживает сильное давление, так что вы скорее выдавите стекло.



Отогнать машину в другое место тоже не выйдет: если геолокация устройства меняется, включается громкий сигнал тревоги.



Источник: neskuchno-news
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