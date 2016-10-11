Фотографии интерьера новой «пятерки» BMW

Интерьер «пятерки» будет выполнен в стилистике седана 7-Series последнего поколения. Относительно предшественника у 5-Series изменятся центральная консоль, приборная панель, рулевое колесо, экран мультимедийной системы, а также селектор коробки передач и джойстик системы iDrive.





Как сообщалось ранее, компания BMW представит 5-Series следующего поколения 13 октября. При этом первый публичный показ модели состоится в январе 2017 года на автосалоне в Детройте.





«Пятерку» построят на модульной платформе CLAR. Это же шасси использовалось при создании текущей «семерки». В конструкции новинки будут широко применятся алюминий и композитные материалы. За счет этого масса модели уменьшится примерно на 80 килограммов в сравнении с предшественником.



Базовая версия BMW 5-Series будет оснащаться двухлитровым бензиновым турбодвигателем. Моторная гамма модели включит в себе еще и шестицилиндровые агрегаты, а также гибридную силовую установку с возможностью зарядки батарей от бытовой электросети.





В перечень оснащения «пятерки» войдут системы автоматического экстренного торможения и удержания в занимаемой полосе, а также функция Remote 3D View, с помощью которой за машиной можно будет наблюдать дистанционно через приложение в смартфоне.





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