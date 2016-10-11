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АвтоМото
Новости
11 октября 16, 19:46
Фотографии дизайна салона Kia Rio нового поколения
Kia Rio,салон
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В сеть попали фотографии салона обновленного Kia Rio в кузове седан для Китая. В этой стране автомобиль носит название K2 и поступит в продажу в ноябре нынешнего года. Первые изображения интерьера были опубликованы изданием Autohome.

Судя по фотографиям, машина получила другую центральную консоль, большой сенсорный дисплей медиасистемы и отдельные воздуховоды для задних пассажиров. Что касается экстерьера, то модель отличается от предшественника видоизмененной решеткой радиатора, новыми фарами и другими бамперами.

В моторную гамму новинки войдет 1,4-литровый бензиновый двигатель. Мощность мотора составляет 107 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,6-литровый агрегат с отдачей 123 лошадиных сил. Моторы будут работать совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним на автосалоне в Париже Kia представила хэтчбек Rio для европейских рынков Автомобиль будет выпускаться на заводе Сохари в Южной Корее с конца 2016 года. Продажи новинки в Европе и других странах мира начнутся в первом квартале 2017 года.

http://news.infocar.ua



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