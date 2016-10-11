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АвтоМото
Новости
11 октября 16, 19:33
В Украине упрощена регистрация авто
регистрация авто
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Изменения порядка государственной регистрации и снятия с учета автомобиля зафиксированы в постановлении №687 от 5 октября.

В постановлении правительство уточнило перечень государственных автоматизированных баз данных, необходимых для регистрации или перерегистрации автотранспортных средств, с целью подтверждения владельцев и правомерности их приобретения.

«Значительно сокращено время регистрации или перерегистрации транспортных средств, снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов за счет электронной передачи информации от распорядителей реестров в уполномоченный орган Министерства внутренних дел Украины и четко определен перечень государственных автоматизированных баз данных, необходимых для таких действий», — говорится в пояснении к постановлению.

В правительстве отметили, что внесенные изменения направлены на обеспечение безопасности от недобросовестных действий третьих лиц во время регистрации или перерегистрации транспортных средств, которые находятся в залоге или переданы в пользование.

http://news.infocar.ua

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