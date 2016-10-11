Дорожный фонд не улучшит качество ремонта автодорог?

Законодатели озаботились реформированием системы ремонта автомобильных дорог Украины. На прошлой неделе Верховная рада Украины (ВРУ) приняла в первом чтении законопроект №4014а о внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", предполагающий усовершенствование механизма финансирования дорожной отрасли (за него проголосовали 286 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов) и законопроект №4015а, который вносит соответствующие изменения в бюджета. Если этот законопроект будет принят во втором чтении и его подпишет президент, объем финансирования строительства и ремонта дорог, по самым скромным оценкам, увеличится до 40 млрд грн.

Для сравнения: в этом году дорожная отрасль получила около 20 млрд грн — рекордная сумма, которую когда-либо получали дорожники.

В соответствии с законопроектом №4015а распределяться деньги Дорожного фонда будут так:

Наполнять Дорфонд будут акцизные налоги на нефтепродукты (как производимые в Украине, так и импортируемые) и импортируемые транспортные средства, сбор денег с габаритных машин с перегрузом и (если в Украину придут инвесторы) концессионные платежи с автодорог.

"Сейчас эти средства расходуются нецелевым образом. Наша задача начать полномасштабные инфраструктурные проекты, и Дорожный фонд это позволит сделать, начиная уже с 2017 года", — отметил нардеп Ярослав Дубневич, один из разработчиков и главных лоббистов законопроектов №4014а и №4015а, за день до голосования в ВР.

В первые два года в Фонд пойдет 75% перечисленных выше налогов и сборов, а с 2019 года — 100%.

По подсчетам Романа Хмиля, экс-главы департамента автотранспорта МИУ, чтобы отремонтировать то, что есть, нужно около 1 трлн гривен.

По данным МИУ, только с целевых акцизов, которые являются ключевыми, в Украине ежегодно собираются около 35-40 млрд грн. "Но, если рынок нефтепродуктов вывести из тени, это сумму можно увеличить еще на 30-40%", — добавляет Хмиль.

В идеале каждый год на ремонты может быть направлено около 50 млрд грн. При условии поддержания такого уровня финансирования, отремонтировать все украинские дороги можно за 20 лет.

Дорожная раздача

Сейчас в Украине около 170 тыс км дорог государственного и местного значения из которых почти 90% нужно реконструировать и ремонтировать. Протяженность дорог местного значения около 120 тыс км, дорог государственного значения — около 50 тыс км.

Анонсированная еще в 2015 году реформа "Укравтодора" предполагает его разделение и передачу дорог местного значения на баланс местным властям.

Это одна из основ реформирования дорожной отрасли.

"Передача местных дорог сведет уровень коррупции к минимуму, так как претензии, по качеству дорог люди будут направлять не безликой Службе автомобильных дорог, а конкретным персоналиям — представителям местной власти. И если свою работу они будут плохо делать — за них на следующих выборах никто не проголосует", — рассуждает Роман Хмиль.

Эту инициативу приветствуют местные власти. В беседе с автором статьи они не раз сетовали, что не имеют права ремонтировать за свой счет местные дороги — для них это нецелевое использование средств.

"Мы бы хотели отремонтировать 7 км дороги, которая ведет к нашему селу за свой счет — мы можем себе это позволить. Но для этого "Укравтодор" должен передать нам этот участок нам на баланс, но там не торопятся это делать — я уже сотни писем в десятки инстанций написал", — рассказал Николай Поляк, мэр села Поляница (ГК "Буковель").

"Местные власти готовы взять такие дороги, так, как сейчас они просто не имеют право вкладывать деньги в дороги, которые им не принадлежат!", — соглашается Александр Беленький, председатель Полтавского облсовета.

Но есть нюанс: о передаче дорог местного значения на баланс местных властей в упомянутых законопроектах речь не идет.

В разделе МИУ, посвященному глобальным переменам в отрасли, числится реформа службы автомобильных дорог "Укравтодор", одним из пунктов которой является передача дорог местного значения от Службы местным властям. Дедлайн по выполнению этой задачи закончился еще в апреле этого года. По состоянию на текущий момент — в МИУ успели только провести опись всех дорог и сегментировать их. То есть сделали около 1,3% от необходимого.

Главный документ — проект Закона Украины №0954, который предполагает такую передачу дорог, был принят в первом чтении летом прошлого года. Но на каком он этапе сейчас и когда планируется его вынесение на повторное голосование — не известно.

Автор статьи обратилась за информацией к Ярославу Дубневичу (он также инициатор законопроекта №0954), но к моменту публикации статьи, он не ответил на обращение.

В "Укравтодоре" Delo.UA сказали, что не рассчитывают на принятие законопроекта в этом году.

Это значит, что в случае принятия только законопроектов о создании Дорожного фонда (№4014а и №4015а), "Укравтдор" попросту получит больше денег.

Плохие традиции

В таком свете диспропорция в распределении средств по дорогам государственного и местного значения выглядит довольно странно. Легко подсчитать: если бюджет Фонда составит около 40 млрд грн, то на дороги государственного значения пойдет 24,8 млрд грн. А регионального — около 14 млрд грн, хотя их протяженность почти в два раза больше, а состояние — в разы хуже. Некоторые пути местного значения не видели капремонта 45-50 лет (по нормативам его нужно проводить каждые 12 лет), и едва ли могут претендовать на звание "дорога". Сейчас — это больше направления.

"На дороги государственного значения нужно больше денег — они рассчитаны на ось машины 11 тонн, а значит, покрытие дороги должно быть в три раза толще, чем дороги местного значения, поверхность которой рассчитана на ось 6 тонн", — объясняет Роман Хмиль.

Есть и еще один нюанс — в эти 14 млрд грн, которые должны получить местные дороги, заложены и выплаты по долговым обязательствам "Укравтодора". Как сообщали в этой организации, по состоянию на начало 2015 года, кредитный портфель Государственного агентства автомобильных дорог Украины составлял около $2,7 млрд. Значительную часть этой суммы нужно погасить в ближайшие несколько лет. А ведь есть еще валютные риски — кредиты привлекались в долларах и евро.

При таком подходе местные дороги вскоре могут окончательно исчезнуть. Ведь, несмотря на ограничения, ими пользуются габаритные авто. И это не единичные случаи, так как к части терминалов, сортировочных центров, складов и прочим объектам логистики — они единственный путь.

К тому же, в последнее время на дорогах на государственного значения ужесточили весовой контроль и начали ставить габаритно-весовые комплексы. Перевозчики стали объезжать контрольные пункты по дорогам местного значения.

Проконтролировать этот вопрос могли бы местные власти, но лишь в том случае, если бы они отвечали за эти дороги, а пока у них не будет ни полномочий, ни желания осуществлять такой контроль.

"Передавать дороги на баланс местным властям — невыгодно. Качественный ремонт должен выдерживать нормативный срок — 5 лет — и местные власти заинтересованы, чтобы такие сроки выдерживались, а служба автомобильных дорог — нет. Ей намного интереснее проводить и заказывать ремонт каждую весну", — считает Григорий Степанский, президент