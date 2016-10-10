Пьяные виновники ДТП будут платить больше 100 тыс штрафа

В Украине планируют повысить денежное наказание для водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Так, если вождение в нетрезвом состоянии привело к ДТП с пострадавшими - водителю может грозить тюрьма или штраф в размере 102 тыс грн,

пишет Автоцентр.





Такое усиление ответственности за езду в пьяном виде предлагается в дополнение к статье 286 Уголовного Кодекса Украины.





Отмечается, что внесение изменений в Уголовный кодекс предусматривает усиление ответственности за езду в нетрезвом состоянии или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, если они причинили потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.





Так, согласно проекту, за такое нарушение предлагается ввести штраф от четырех тысяч до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (68-102 тыс грн) или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.





Ранее сообщалось, что водителей будут дистанционно штрафовать за отсутствие страховки.



