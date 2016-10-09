В Киеве Mercedes снес памятник герою Евромайдана (ФОТО)

В центре Киева днем в воскресенье, 9 октября, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в памятник герою Небесной сотни Михаилу Жизневскому.

Авария произошла на улице Грушевского, возле стадиона Динамо.





Виновник аварии также задел другой автомобиль Volkswagen. Удар был настолько сильным, что в авто сработали подушки безопасности, пишет Главком.

Сейчас ожидается приезд следственно-оперативной группы. Водители должны пройти экспертизу на уровень алкоголя в крови.





Ранее в Киеве на перекрестке улицы Газопроводной и Новой кольцевой дороги произошло ДТП.













В результате столкновения одна из машин перевернулась два раза.