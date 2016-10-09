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АвтоМото
Новости
9 октября 16, 19:14
В Киеве Mercedes снес памятник герою Евромайдана (ФОТО)
ДТП
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Авария произошла на улице Грушевского, возле стадиона Динамо.
В центре Киева днем в воскресенье, 9 октября, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в памятник герою Небесной сотни Михаилу Жизневскому.
 
Авария произошла на улице Грушевского, возле стадиона Динамо.
 

 
Виновник аварии также задел другой автомобиль Volkswagen. Удар был настолько сильным, что в авто сработали подушки безопасности, пишет Главком.
 
Сейчас ожидается приезд следственно-оперативной группы. Водители должны пройти экспертизу на уровень алкоголя в крови.

 
 
Ранее в Киеве на перекрестке улицы Газопроводной и Новой кольцевой дороги произошло ДТП.



В результате столкновения одна из машин перевернулась два раза.
Korrespondent
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