Главные премьеры автошоу в Париже ФОТО, ВИДЕО)

Парижское мотор-шоу проводят раз в два года. Это не только самый возрастной, но и крупнейший в мире по количеству посетителей автосалон.





Так, предыдущую выставку в 2014 году посетило рекордное количество - около 1,25 млн человек. В 2012-м - 1,23 млн. В этом ожидается около 1,5 млн посетителей.





Среди участников представители 260 брендов из 18 стран мира, которые проведут более 140 европейских и мировых премьер.





Предлагаем посмотреть 7 автоновинок, которые в скором времени могут появиться в украинских автосалонах.





Peugeot 5008













В этом году в Париже Peugeot представляет три мировые новинки в сегменте SUV. Хедлайнер - новое поколение самой большой модели в семействе французского бренда - 5008. Со сменой поколений произошла смена типа кузова: большой минивэн превратился в большой кроссовер, при этом автомобиль не потерял в комфорте.





Просторный семиместный SUV С-сегмента построен на уже знакомой платформе EMP2. По сравнению с минивэном он стал длиннее на 190 мм, а колесная база увеличилась на 165 мм. Максимальный объем грузового пространства у новинки достигает 2 150 л (плюс 40 л за счет использования ниш в салоне). Это один из самых высоких показателей в классе.





Сиденья второго ряда полностью независимы, могут складываться и регулироваться по глубине и наклону; сиденья третьего ряда складываются и могут сниматься.









В линейке моторов - два бензиновых двигателя на выбор - 1,2-литровый мощностью 128 л.с. или 1,6-литровый мощностью 163 л.с. Коробки передач - шестиступенчатая механика или автомат. Базовым дизельным мотором станет 118-сильный 1,6-литровый вариант. Также будет предлагаться модификация с 2-литровым мотором мощностью 148 л.с. Топовый 5008 получит 180-сильный 2-литровый двигатель на тяжелом топливе.

Новый 5008 производится во французском Ренне. Продажи Peugeot 5008 в Европе начнутся весной 2017 года. Конкурентами Peugeot 5008 станут новые Renault Koleos и Nissan X-Trail.

Nissan Micra







Nissan представил пятое поколение своего бестселлера - Micra для европейского рынка. Новый хетчбэк стал ниже, шире, длиннее и технологичнее своих предшественников.

Новая Micra построена на базе концепта Sway, представленного на Женевском автосалоне в 2015 году. Здесь уже в базовую комплектацию включены системы безопасности: кругового обзора, система контроля полосы движения, интеллектуальная система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а также системы распознавания дорожных знаков и предупреждения о нахождении объектов в слепых зонах.





Модель будет предлагаться с 0,9-литровым бензиновым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и 1,5-литровым дизелем. Мощность обоих вариантов - 90 л.с. В дальнейшем линейка двигателей пополнится 1-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 73 л.с.

Новая Micra будет выпускаться на заводе Renault во Флине (Франция). Продажи в Европе начнутся в марте 2017 года.

Audi Q5



Флагманская модель построена на платформе MLB evo (на которой построены почти все модели от A4 до Q7). Это второе поколение модели Audi Q5, дебютировавшей в 2008 году. Новая Audi Q5 будет выпускаться на недавно построенном заводе в Мексике с линейкой новых силовых турбированных агрегатов.

Двигатель 2.0 TFSI нового поколения имеет мощность 252 л.с., потребляя при этом лишь 6,8 л бензина на 100 км. Сверхсильный турбодизель 3.0 TDI получил мощность 286 л.с. и 620 Нм крутящего момента.

Новый Q5 легче предшественника более чем на 100 кг: он весит 1600 кг и может претендовать на звание самого легкого кроссовера в своем сегменте. Одно из ключевых новшеств Q5 - новая ходовая часть, которая, по заявлению производителя, обеспечивает оптимальный комфорт и высокую степень маневренности.





Виртуальный кокпит Audi выводит детализированное изображение на 12,3-дюймовый экран над рулем. Водитель может выбрать один из двух режимов: классическая приборная панель с большими круглыми шкалами или режим с навигационной картой и пунктами меню. Опционально можно установить систему проецирования ключевой информации на лобовое стекло. Автомобиль получил самообучающуюся систему - ассистента управления. Система запоминает три наиболее частых маршрута водителя в различное время суток и использует эту информацию для оптимизации поездки с учетом трафика. Продажи модели в Европе стартуют в середине 2017 года. Стоимость - от 45 000 евро

Citroen C3





Citroen провел мировую премьеру нового поколения C3. Теперь модель внешне напоминает уменьшенный C4 Cactus.

Среди инноваций - система Citroёn ConnectedCam: встроенная HD-камера, записывающая все происходящее на дороге. Фотографиями и видеороликами можно поделиться в социальных сетях или использовать в качестве улики при разборе ДТП. Предусмотрены и другие системы помощи водителю: 3D-навигация с возможностью голосового управления, система мониторинга слепых зон зеркал, камера заднего вида, система контроля рядности движения.







В линейке моторов - 3-цилиндровые бензиновые версии объемом 1 или 1,2 л (мощностью от 68 до 110 л.с.) и дизельные мощностью 75 или 100 л.с. Среди конкурентов старые знакомые - Peugeot 208 и Ford Fiesta.

Honda Civic





Японская Honda впервые представила Civic, предназначенный для Европы. По расчетам маркетологов Honda, десятое поколение Civic должно буквально взорвать рынок и укрепить пошатнувшиеся позиции бренда.

По сравнению с прошлым поколением, автомобиль существенно "похудел" (минус 16 кг), а подвеска стала жестче, что улучшило управляемость. Также машина стала больше и просторнее (плюс 30 мм колесной базы). Объем багажника - 475 л.

Среди моторов появились два новых турбированных двигателя: новый литровый трехцилиндровый агрегат, развивающий 130 л.с. на 5 500 об./мин. Еще одна новинка - 1,5-литровый двигатель (182 л.с.), сменивший устаревший 1,8-литровый мотор. Двигатели агрегатируются на выбор с шестиступенчатой "механикой", либо бесступенчатым вариатором.





Производство автомобиля - на заводе Honda в Великобритании.

Skoda Kodiaq





Skoda представила большой кроссовер Kodiaq. Длина 4,7 м, вместимость до семи человек и самый объемный, по заверениям компании, багажник в классе.

Объем грузового пространства пятиместной версии составляет 2065 л. Для сравнения, у Туарега - 1642 л. Дорожный просвет - 194 мм.

На выбор представлено пять двигателей: бензиновые 1,4-литровые мощностью 125 л.с. и 150 л.с.; дизельные моторы объемом 2 л (150 л.с., 180 л.с. или 190 л.с.).









Продажи стартуют в начале 2017 года. Цены пока не разглашаются, но говорят, что это будет самый дорогой автомобиль марки Skoda.

Kia Rio



Звезда презентации южнокорейской Kia - новое поколение хетчбэка Rio. Популярный городской хетчбэк получил абсолютно новый дизайн экстерьера и интерьера. Колесная база автомобиля прибавила в длину 10 мм (до 2580 мм), а в целом новая модель на 15 мм длиннее предшественника (4,065 мм) и на 5 мм ниже (отныне 1,45 мм).

Среди фишек: система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, шесть подушек безопасности в стандартной комплектации, USB-порты для пассажиров заднего дивана.



