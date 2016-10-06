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АвтоМото
Новости
6 октября 16, 19:53
Honda представила напечатанный на 3d-принтере авто - Фото
Kabuku
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Компания Honda представила первый в своей истории автомобиль, кузовные детали которого были напечатаны на 3D-принтере. Премьера прототипа, разработаного совместно с технологической фирмой Kabuku, состоялась в Японии на выставке CEATEC 2016.
У автомобиля, построенного на легком трубчатом каркасе, есть только место для водителя. Машина, имеющая небольшой грузовой отсек в задней части кузова, предназначена для курьерских служб.

В «Хонде» и Kabuku отметили, что технология 3D-печати существенно удешевляет и ускоряет производственный процесс, поэтому прототип «идеально подходит для серийного производства».

Автомобиль укомплектован электрической силовой установкой и комплектом батарей, данных о которых пока не приводится.

http://news.infocar.ua/
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