Honda представила напечатанный на 3d-принтере авто - Фото

У автомобиля, построенного на легком трубчатом каркасе, есть только место для водителя. Машина, имеющая небольшой грузовой отсек в задней части кузова, предназначена для курьерских служб.





В «Хонде» и Kabuku отметили, что технология 3D-печати существенно удешевляет и ускоряет производственный процесс, поэтому прототип «идеально подходит для серийного производства».





Автомобиль укомплектован электрической силовой установкой и комплектом батарей, данных о которых пока не приводится.





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