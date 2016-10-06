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АвтоМото
Новости
6 октября 16, 19:37
Кроссовер Volvo XC40 представят лишь в 2018 году - Фото
Volvo XC40
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Новый компактный кроссовер Volvo XC40 будет представлен в начале 2018 года. Об этом изданию Autocar рассказал Петер Мертенс, вице-президент шведской компании по исследованиям и разработкам. Ранее СМИ предполагали, что XC40 выйдет в 2017 году.

В мае 2016 года Volvo показала прототипы XC40 и хэтчбека V40 следующего поколения. Модели построили на модульной платформе CMA, разработанной совместно с китайской компанией Geely. Это шасси ляжет в основу всех машин новой «40-й серии». В нее, кроме кроссовера и хэтчбека, войдут седан и универсал.

Ранее папарацци сфотографировали тестовый прототип XC40. Агрегаты кроссовера были скрыты под кузовом нынешнего хэтчбека V40.

Выпуск компактных Volvo нового поколения наладят на предприятии в бельгийском Генте. Кроме того, руководство шведской марки рассматривает возможность организации производства небольших автомобилей в Китае.

http://news.infocar.ua/


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