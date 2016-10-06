Кроссовер Volvo XC40 представят лишь в 2018 году - Фото

В мае 2016 года Volvo показала прототипы XC40 и хэтчбека V40 следующего поколения. Модели построили на модульной платформе CMA, разработанной совместно с китайской компанией Geely. Это шасси ляжет в основу всех машин новой «40-й серии». В нее, кроме кроссовера и хэтчбека, войдут седан и универсал.

Ранее папарацци сфотографировали тестовый прототип XC40. Агрегаты кроссовера были скрыты под кузовом нынешнего хэтчбека V40.

Выпуск компактных Volvo нового поколения наладят на предприятии в бельгийском Генте. Кроме того, руководство шведской марки рассматривает возможность организации производства небольших автомобилей в Китае.

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