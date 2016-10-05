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Новости
5 октября 16, 19:42
В Киеве установили первый необычный светофор - Фото
светофор
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Необычный светофор установлен на столичной улице Саксаганского, возле площади Победы. Об этом заявил заместитель главы КГГА Илья Сагайдак на своей странице в Facebook.

Особенность конструкции в том, что красный, зеленый и желтый цвета загораются не только на самом светофоре, но и на консоли. Подсвечивается и столб, к которому он крепится.

Чтобы добиться такого эффекта, на столбе смонтировали светодиоды. Подобное решение значительно улучшает видимость светофора. Теперь его сигнал можно разглядеть с большего расстояния.

К тому же, водителям на линии светофора не придется выглядывать наверх через лобовое стекло, чтобы увидеть сигнал. Нововведение должно уменьшить аварийность участка.

Пока такой необычный светофор один в Киеве. Если его испытания пройдут успешно, такое оборудование появится и на других перекрестках Киева.

Столь необычные светофоры – в диковинку для Украины, но уже несколько лет используются в Европе. Первыми их применили в Лионе (Франция) в 2011 году.


http://news.infocar.ua/

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