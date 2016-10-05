Автомобилистов в Украине ждут новые жесткие ПДД

Вышеупомянутый законопроект №5184 «О дорожном движении и его безопасности», который в числе прочего вводит новые ПДД, еще очень «свежий» – зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 26 сентября и пока направлен для ознакомления руководству парламента и его профильных комитетов. Этим документом предлагается существенно модернизировать наше устаревшее законодательство, действующее еще с начала обретения Украиной независимости и регулирующее сферу управления безопасности дорожного движения.

Как объясняют авторы этого документа, необходимость введения подобных кардинальных изменений назрела уже давно – внесение все новых и новых поправок в действующие законы не позволяет эффективно повлиять на негативную ситуацию с безопасностью на дорогах нашей страны, где аварийность является одной из самых высоких в Восточной Европе (на 100 тыс. населения приходится 13 погибших, тогда как в Евросоюзе – более чем в 2 раза меньше). Более того, у нас в стране отсутствует единый центральный орган, который должен системно заниматься вопросами управления безопасностью движения и координировать деятельности всех задействованных в этом процессе госорганов. При этом западные эксперты, основываясь на своем многолетнем опыте, настоятельно рекомендуют создать в Украине подобную структуру.

Отметим, что в основу законопроекта №5184 вошли наработки большого авторского коллектива – представителей всеукраинского Форума по безопасности дорожного движения – известных практиков, ученых, юристов, авторы книг и научных работ по теме безопасности дорожного движения и общественных активистов.

Поданный в Верховную Раду проект очень масштабный и затрагивает практически все аспекты данной сферы. Вкратце остановимся на самых интересных из них. Так, предлагается ввести новые ПДД. Причем, им придадут более высокий статус – включив их отдельным разделом закона «О дорожном движении и его безопасности». Появятся новые термины: агрессивное управление, перекресток с ограниченной обзорностью и др. Изменится порядок проезда перекрестков, а у велосипедистов и пешеходов появятся новые обязанности и запреты. Появится новые требования, например, по обязательной замене летних и зимних шин в соответствии с сезоном и др. Более того, привычную для украинских водителей структуру ПДД серьезно переформатирование (в начало перенесены разделы, касающиеся дорожных знаков, разметки, регулирования дорожного движения и лишь затем пойдут части по порядку и режимах езды и пр.).

Законопроектом №5184 также предлагается вернуться к практике прохождения обязательных медосмотров и техосмотров, изменить правила регистрации/перерегистрации и определить поводы для эвакуации автомобилей, а также – изменить принципы обучения будущих водителей и процедуры проверки их готовности к безопасному управлению транспортными средствами. Проектом, в том числе, вводится центральный орган, который будет управлять дорожной безопасностью в Украине – Национальное бюро безопасности дорожного движения.

Нововведений очень много и мы будем знакомить наших читателей с ними постепенно, пока проект будут изучать в Верховной Раде, а также – оперативно информировать об этапах его продвижения в парламенте.