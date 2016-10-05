Смертельное ДТП в Харькове: погибли четыре человека - Фото

В Харькове Toyota Camry врезалась в столб – четыре человека погибли на месте аварии. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на начальника пресс-центра Управления патрульной полиции города Ярославу Борисову.

ДТП произошло в ночь на среду, 5 октября, на проспекте Гагарина. В Toyota ехали четыре человека. В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте, еще один пассажир (девушка) скончалась от полученных травм по дороге в больницу.





По словам Борисовой, от сильного удара иномарку разорвало на части. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.





Как сообщал Корреспондент.net, 3 октября в Луцке авто въехало в маршрутку, есть жертвы.