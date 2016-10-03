Полиция предупреждает водителей о густом тумане на дорогах

Украинских водителей предупредили о густом тумане на дорогах 3 октября, указано на сайте Управления безопасности дорожного движения.

Утром и вечером синоптики прогнозируют туман с видимостью 200-500 метров по всей стране, кроме западных областей. Во время движения водителям нужно включать ближний свет фар или противотуманные фонари, напомнили в полиции.

В то же время на западе Украины местами будут порывы ветра и шквалы до 15-20 м/с, грозы и град. Такая же погода ожидается в Винницкой и Житомирской областях. Днем на Закарпатье и в Карпатах пройдут сильные дожди, отметили в Укргидрометцентре.