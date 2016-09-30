Полиция Киева ищет авто, сбившее девочку на переходе - Фото

Полиция расследуют ДТП, в котором автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе. Благодаря видео удалось установить номера машины - темный KIA Cerato АА 4941 (СВ?).

ДТП произошло 29 сентября в Шевченковском районе Киева, сообщает Сегодня.

На месте происшествия сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа установили с показов очевидцев, что около 16:00 девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль проехал, не останавливаясь, и задел несовершеннолетнюю. Водитель-нарушитель с места происшествия уехал.

9-летнюю девочку доставили в больницу. Потерпевшая в удовлетворительном состоянии.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.