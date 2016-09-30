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АвтоМото
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30 сентября 16, 18:16
Полиция Киева ищет авто, сбившее девочку на переходе - Фото
наезд
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Номер и марку машины удалось рассмотреть на камере авторегистратора.
Полиция расследуют ДТП, в котором автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе. Благодаря видео удалось установить номера машины -  темный KIA Cerato АА 4941 (СВ?).
 
ДТП произошло 29 сентября в Шевченковском районе Киева, сообщает Сегодня. 
 
На месте происшествия сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа установили с показов очевидцев, что около 16:00 девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль проехал, не останавливаясь, и задел несовершеннолетнюю. Водитель-нарушитель с места происшествия уехал.
 
9-летнюю девочку доставили в больницу. Потерпевшая в удовлетворительном состоянии. 
 
Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.
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Korrespondent
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