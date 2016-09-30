В Киеве за четыре месяца отремонтировано 200 км автодорог

Кроме того - работы еще продолжаются. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в соцсети Facebook. По его словам - нельзя говорить, что наш город современный, если в нем отсутствуют современные дороги. В этом году за четыре месяца отремонтировали более 200 км дорог – добавил он.

По его словам, на данный момент продолжается ремонт на пр. Глушкова, а также Броварском проспекте, - возле МВЦ, где пройдет Евровидение и на ул. Саперно-Слободской. Мэр также отметил, что 21-го сентября дорожники начали капремонт путепровода на Одесской площади, где 30 лет не проводился ремонт.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на ремонт дорог выделены первые миллиарды.