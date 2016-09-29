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29 сентября 16, 09:16
На границе с Польшей в пробке стоят более 600 авто
Польша
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Очереди образовались в шести пунктах пропуска.
Очереди образовались в шести пунктах пропуска.

На границе Украины и Польши по состоянию на 8.00 четверга, 28 сентября, ожидают оформления 640 автомобилей. Очереди образовались в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, 50 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг", еще 150 авто скопились на ПП "Ягодин " на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегины" стоят в очереди 120 авто, ПП "Смильныця" своей очереди ожидали 50 автомобилей, в ПП "Угринов " – 100, в ПП "Краковец " – 170 автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией в очереди "застряли" по 15 автомобилей в ПП "Вилок" и "Лужанка".

На границах с Румынией, Словакией и Молдовой очередей по состоянию на вечер субботы не зафиксировано.

Как сообщалось, накануне вечером в очередях на украинско-польской границе стояли 615 автомобилей.
Korrespondent
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