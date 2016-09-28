Дорогу до "Жулян" построят уже в следующем году

Городские власти в принудительном порядке получат отчуждение сразу нескольких земельных участков, чтобы соединить международный аэропорт "Киев" с проспектом Валерия Лобановского. Об этом заявил замглавы Киевской горадминистрации Александр Спасибко, информирует Интерфакс.

"Киев растет и развитие инфраструктуры – одна из основных задач столичной власти. Решение построить объездную дорогу было принято еще в 2010 году… Дорога строится, прежде всего, для киевлян. Она разгрузит Севастопольскую площадь и проспект Валерия Лобановского, обеспечит беспрепятственный, комфортный подъезд к аэропорту", - сказал Спасибко.

Отчуждение коснется земельного участка в Соломенском районе, которое сейчас занимает автолюбительское товарищество "Стоянка-17".

По словам Спасибко, земельный участок для строительства автодороги площадью 13,92 га отведен в постоянное пользование коммунальному предприятию – заказчику строительства "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева".

Спасибко отметил, что любые действия автолюбителей по препятствованию деятельности исполнительной службы – незаконны и правоохранительные органы должны обеспечить возможность исполнительной службе и КП беспрепятственно работать согласно действующего законодательства.

"Город направляет деньги на создание столичной инфраструктуры на европейском уровне. Подъездная дорога к аэропорту "Жуляны" будет закончена уже в 2017 году. Все конфликтные ситуации нужно решать только правовым и мирным путем", - подчеркивает Спасибко.