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28 сентября 16, 16:20
Дорогу до "Жулян" построят уже в следующем году
Жуляны
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Аэропорт Киев получит объездную дорогу.
Городские власти в принудительном порядке получат отчуждение сразу нескольких земельных участков, чтобы соединить международный аэропорт "Киев" с проспектом Валерия Лобановского. Об этом заявил замглавы Киевской горадминистрации Александр Спасибко, информирует Интерфакс.
 
"Киев растет и развитие инфраструктуры – одна из основных задач столичной власти. Решение построить объездную дорогу было принято еще в 2010 году… Дорога строится, прежде всего, для киевлян. Она разгрузит Севастопольскую площадь и проспект Валерия Лобановского, обеспечит беспрепятственный, комфортный подъезд к аэропорту", - сказал Спасибко.
 
Отчуждение коснется земельного участка в Соломенском районе, которое сейчас занимает автолюбительское товарищество "Стоянка-17". 
 
По словам Спасибко, земельный участок для строительства автодороги площадью 13,92 га отведен в постоянное пользование коммунальному предприятию – заказчику строительства "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева". 
 
Спасибко отметил, что любые действия автолюбителей по препятствованию деятельности исполнительной службы – незаконны и правоохранительные органы должны обеспечить возможность исполнительной службе и КП беспрепятственно работать согласно действующего законодательства.
 
"Город направляет деньги на создание столичной инфраструктуры на европейском уровне. Подъездная дорога к аэропорту "Жуляны" будет закончена уже в 2017 году. Все конфликтные ситуации нужно решать только правовым и мирным путем", - подчеркивает Спасибко.
Korrespondent
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