В России шоферы составили из автобусов "Путин помоги" - Фото

В российском городе Старый Оскол оставшиеся без работы водители выставили свои автобусы таким образом, чтобы сверху можно было прочитать фразу "Путин помоги", передает Газета.Ru.

Таким образом шоферы пассажирского транспорта решили привлечь внимание к своей протестной акции.

Они выступают против местных чиновников, которые, по их мнению, вытесняют с рынка одну из местных транспортных компаний. Из-за этого многие водители остались без работы.

Ранее в феврале водители большегрузных автомобилей из нескольких регионов России начинают забастовку с требованием отменить систему оплаты "Платон".