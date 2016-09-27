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АвтоМото
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26 сентября 16, 21:12
Обновленный минивэн Kia Carens - Фото
Kia Carens
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Компания Kia представила обновленную версию семиместного минивэна Carens. Публичная премьера новинки состоится на автосалоне в Париже 29 сентября 2016 года. В Европе продажи рестайлинговой модели начнутся сразу после дебюта - в октябре нынешнего года.

Семиместный минивэн получил незначительные внешние изменения. Автомобиль отличается новыми бамперами и видоизмененной решеткой радиатора. Клиентам предложат 16-, 17- и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Также рестайлинговый Carens получил новые варианты обивки сидений и более современные медиасистемы. На выбор доступны 7,0- или 8,0-дюймовый сенсорный экран, а также спутниковая навигация и камера заднего вида.

В Европе приобрести автомобиль можно будет с 1,6-литровым бензиновым двигателем. Мощность мотора составляет 136 лошадиных сил. Также возможен 1,7-литровый дизельный агрегат с отдачей 115 л.с. и 136 лошадиных сил.

Кроме этого на парижском мотор-шоу Kia представит обновленную версию модели Soul. Новинка получила видоизмененную светодиодную оптику, другие бамперы, 18-дюймовые колесные диски, складывающиеся зеркала заднего вида и иные воздухозаборники. В списке модификаций появилась и заряженная мощностью 204 л.с. Кроме того, модель отличается перенастроенной подвеской и модернизированным рулевым управлением.

ttp://news.infocar.ua/


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