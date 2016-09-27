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АвтоМото
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26 сентября 16, 20:52
Фотографии нового Jeep Compass
Jeep Compass
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В сеть попали снимки китайской версии кроссовера Jeep Compass. На фотографиях, опубликованных китайским изданием Auto.163 автомобиль представлен без камуфляжа. Судя по фотографиям, Compass выполнят в стилистике Renegade, но с элементами от Cherokee. В салоне новинки установят 8,4-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Все технические характеристики кроссовера пока держатся в секрете. По данным Autocar, в моторную гамму автомобиля войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель E-Torq. Также клиентам предложат дизельные агрегаты объемом 1,6- и 2,0-литров.

Европейская версия кроссовера будет представлена на автосалоне в Париже, который стартует 29 сентября 2016 года. Чуть позже, на ноябрьском мотор-шоу в Гуанчжоу, дебютирует и модификация для китайского рынка. Основными конкурентами модели станут Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Изначально автомобиль получит три версии – Sport, Longitude and Limited. Позже будет представлена особая модификация кроссовера под названием Trailhawk, которая предназначается для езды по тяжелому бездорожью. На данный момент компания уже приступила к тестам новинки.

http://news.infocar.ua

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