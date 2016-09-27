Smart с 2017 года получит электродвигатель

На прошлой неделе компания сделала важное заявление, согласно которому все автомобили компании, начиная с 2017 года, будут иметь версии с электродвигателем.





Стоит признать, что в данный момент Smart Automobile предлагает всего три автомобиля (Smart ForTwo, Smart ForTwo Cabriolet и Smart Forfour). Но формально Smart Automobile стала первой автомобильной компанией, выпускающей машины с двигателями внутреннего сгорания, которая объявила о доступности электродвигателей для всего модельного ряда.





В данный момент сообщается о том, что электромобили Smart будут оснащаться аккумуляторной батареей емкостью 17,6 кВт•ч, а их запас хода будет составлять около 160 км.





Цены пока не озвучены, известно, что электрическая версия Smart ForTwo поступит в продажу весной 2017, а кабриолет последует летом.





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