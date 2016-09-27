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АвтоМото
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26 сентября 16, 12:59
Smart с 2017 года получит электродвигатель
Smart
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Компания Smart Automobile была основана в 1994 году, она является подразделением Daimler AG, которое специализируется на выпуске компактных и экономных городских автомобилей.
На прошлой неделе компания сделала важное заявление, согласно которому все автомобили компании, начиная с 2017 года, будут иметь версии с электродвигателем.

Стоит признать, что в данный момент Smart Automobile предлагает всего три автомобиля (Smart ForTwo, Smart ForTwo Cabriolet и Smart Forfour). Но формально Smart Automobile стала первой автомобильной компанией, выпускающей машины с двигателями внутреннего сгорания, которая объявила о доступности электродвигателей для всего модельного ряда.

В данный момент сообщается о том, что электромобили Smart будут оснащаться аккумуляторной батареей емкостью 17,6 кВт•ч, а их запас хода будет составлять около 160 км.

Цены пока не озвучены, известно, что электрическая версия Smart ForTwo поступит в продажу весной 2017, а кабриолет последует летом.

http://www.ixbt.com/

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