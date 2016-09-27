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АвтоМото
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23 сентября 16, 21:51
Volkswagen наградили Шнобелевской премией
Volkswagen
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Volkswagen наградили Шнобелевской премией по химии за оригинальное "решение" проблемы грязных выхлопов
Пародийная Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) по химии в 2016 году досталась немецкому автопроизводителю Volkswagen. Между тем компания пообещала потребителям в ЕС за год отремонтировать автомобили, затронутые "дизельгейтом".

В жюри поясняли, что компания получила премию за "решение проблемы чрезмерных автомобильных выбросов путем автоматического, электромеханического уменьшения выбросов каждый раз при проверке автомобилей".

При этом в разделе "научные ссылки" упоминается пресс-релиз американского Агентства по охране окружающей среды от 18 сентября 2015 года, в котором власти США впервые официально обвинили Volkswagen в том, что компания манипулировала результатами тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Это дало начало всемирному "дизельгейту" - затяжным расследованиям и судебному преследованию компании за подтасовку данных о выбросах в разных странах.

26-я церемония вручения Шнобелевских премий состоялась накануне вечером в Гарвардском университете. По традиции награды вручаются ученым, которые "заставили нас посмеяться и задуматься".

Компания пообещала потребителям в ЕС за год отремонтировать свои авто с "грязным выхлопом"

Volkswagen дал обещание Европейской комиссии привести в порядок до осени 2017 года в масштабах ЕС все свои автомобили, дизельные двигатели которых не соответствуют евронормам по вредным выбросам. Об этом в четверг сообщила член Еврокомиссии Вера Юрова, курирующая вопросы защиты прав потребителей.

"Volkswagen обязался выполнить план действий в масштабах ЕС, что является важным шагом на пути к справедливому решению проблем потребителей в странах союза", - заявила Юрова, пообещав следить за выполнением этого обязательства. Ее цитирует "Интерфакс"

Уточняется, что накануне Юрова встретилась с членом совета директоров группы Volkswagen Франсиско Хавьером Гарсия Сансом и обсудила с ним результаты своей встречи с представителями 31 общества защиты прав потребителей, которая состоялась две недели назад.
 

Источник: newsru
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