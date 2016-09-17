Раскрыты технические подробности нового Kia Rio (ФОТО)

Не называется лишь стоимость и паспортный расход топлива, поскольку новинка ещё не прошла сертификацию для стран Старого Света.

Раньше мы узнали, что новый Kia Rio на 15 мм длиннее (4 065 мм), на 5 мм шире (1 725 мм) и на 5 мм ниже (1 450 мм) предшественника. Теперь к этому добавилась информация об объеме багажника - 325 л по методике измерения VDA, что означает скромную, но все же прибавку прибавку в 37 л. Колёса базовой версии - 15-дюймовые, с шинами размерности 185/65 R15 и стальными дисками, но опционально будут устанавливать 16- и даже 17-дюймовые с шинами 195/55 R16 и 205/45 R17 соответственно. Кроме того объем топливного бака увеличился на 2 л и теперь составляет 45 л.













В салоне появилось больше секций для мелочевки: двойной лоток для хранения мобильных телефонов у основания центральной консоли, отсек для солнцезащитных очков в верхней консоли, держатели для бутылок в каждой двери (в передних помещаются 1.5-литровые, а в задних - 0.5-литровые) и два больших подстаканника спереди. При этом подлокотник будут устанавливать только за доплату.













Доля высокопрочных марок стали в силовых элементах кузова увеличена с 33% у прежней модели до 51%.





Слухи подтвердились - в 2017 году на Kia Rio начнут устанавливать бензиновую «турботройку» T-GDI с непосредственным впрыском. Двигатель объемом 1.0 л представлен в двух вариантах форсировки: на 100 л.с. и на 120 л.с. Максимальный крутящий момент у моторов одинаковый - 172 Нм в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин. Помимо этого сохранились атмосферные моторы с распределенным впрыском: объемом 1.25 л (84 л.с., 122 Нм) и 1.4 л (100 л.с., 132 Нм). Ещё есть турбодизели 1.4 WGT в 70-сильной и 90-сильной модификациях. Все двигатели сочетаются с пяти- и шестиступенчатыми МКПП, а старый четырёхступенчатый «автомат» будет работать только в паре с 1.4-литровым бензиновым агрегатом.













Kia Rio 2017 получил шесть подушек безопасности и опциональный пакет систем содействия водителю ADAS с автоторможением при угрозе столкновений либо наезда на пешехода, а также функцией слежения за соблюдением рядности движения. Помимо этого в дорогих комплектациях будет устанавливаться мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также навигационной системой с голосовым управлением и USB-портами в передней и задней части салона. Наконец, в список опций попадут бесключевой доступ и запуск двигателя, подогрев сидений и рулевого колеса, датчики дождя и света, автоматический климат-контроль, парковочный ассистент с камерой заднего вида, а также по два варианта цветового оформления интерьера с тканевой и кожаной отделкой.













Со сменой поколений Kia Rio для Европы будет продаваться только с пятидверным кузовом, а завозить автомобили будут с корейского завода «Сохари». Новинка поступит в продажу в первой половине 2017 года.



