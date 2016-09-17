Грузовик - самолет: ЗИЛ остановился на крыше дома (ФОТО)

Грузовик возомнил себя самолетом.





ЗИЛ, у которого отказали тормоза, полностью снес гараж, оставил без крыши кухню дома и пробил стену в зале. ​





В Харькове произошло невероятное ДТП, в результате которого грузовик оказался на крыше дома. Фотографии с места происшествия опубликовал журналист Слава Мавричев на своей странице в Facebook, сообщают Нескучные новости.





Он сообщил, что по словам водителя грузовика, у транспортного средства отказали тормоза. Шофер успел выскочить из кабины на ходу.













"Машина шла с горки, врезалась в бетонное ограждение на повороте и взлетела", — рассказывает журналист.





По его словам, 26-летний водитель авто внешне выглядит трезвым.













Он рассказал о том, что грузовик сняли с помощью крана. На это ушло много времени, так как колеса автомобиля зацепились за газовую трубу, пришлось перекрыть вентиль и пилить.





Журналист отметил, что ЗИЛ полностью снес гараж, оставил без крыши кухню дома и пробил стену в зале. В момент приземления грузовика на крышу в доме находился пожилой мужчина, но он не пострадал, так как в во время ДТП отдыхал в другой комнате.







