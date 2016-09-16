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16 сентября 16, 11:05
На границе с Польшей образовалась большая пробка
Польша
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На границах с Румынией, Молдовой, и Словакией очередей по состоянию на утро среды не зафиксировано.
На границах с Румынией, Молдовой, и Словакией очередей по состоянию на утро среды не зафиксировано.

На границе Украины и Польши по состоянию на 8.00 пятницу, 16 сентября, ожидают оформления 700 автомобилей. Очереди образовались в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, 100 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Рава-Русская-Гребенне" своей очереди ожидали еще 120 автомобилей, в ПП "Угринов-Долгобичув" – 70, в ПП "Краковец-Корчева" – 70 автомобилей, в ПП "Грушев-Будумеж" – 70 авто, в ПП "Шегины-Медика" – 80 авто и 40 транспортных средств "застряли" в ПП "Смильница-Кросценко".

Кроме того, на границе с Венгрией в очередях "застряли" 35 автомобилей: 15 авто в ПП "Вилок-Тисабеч" и 20 в ПП "Лужанка-Берегшурань".

На границах с Румынией, Молдовой, и Словакией очередей по состоянию на утро среды не зафиксировано.

Как сообщал Корреспондент.net, в пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 15 сентября в очередях стояли 840 автомобилей.
Korrespondent
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