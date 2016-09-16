Fiat отзывает 2 миллиона авто по всему миру

Из-за дефекта системы безопасности, концерн Chrysler отзывает по всему миру 1.9 млн автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

"Отзыв Fiat Chrysler связан с незадействованием подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности в некоторых авариях. В США отзыв коснется 1.4 млн авто, проданных между 2010 и 2014 гг, таких моделей, как: Chrysler Sebring, 200, Dodge Caliber, Avenger, а также внедорожники Jeep Patriot и Compass", — отмечает Reuters.

Еще полмиллиона автомобилей будут отозваны в других частях мира.

"Из-за этого дефекта подушки безопасности погибли трое человек и пятеро получили ранения", — отметили в автоконцерне.

Однако даты начала отзыва автопроизводитель пока не раскрыл.

Reuters напоминает, что это уже второй крупный отзыв автомобилей, объявленный в этом месяце. Так, на прошлой неделе