Обновленные Dacia Logan и Dacia Sandero

Обновления коснулись главным образом лицевой части всех четырех моделей. Они получили решетку радиатора, которая уже используется на Duster, а также новую головную оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями. Передний бампер тоже слегка видоизменился, а вокруг противотуманных фар появилось серебристое обрамление.

Фотографий кормы Logan и Sandero румыны пока не опубликовали, но можно предположить, что там обосновались новые задние фонари. Изображений интерьера тоже нет, но Dacia обещает, что там достаточно много новшеств с точки зрения эргономики, отсеков для хранения мелких вещей и материалов отделки.

Самая же важная новость в том, что обновленные автомобили получат новый двигатель. Вполне вероятно, что это может быть 1,2-литровый бензиновый агрегат, выдающий 125 л. с. мощности. Такой мотор уже устанавливается на европейские модификации Duster. Остальные детали станут известны 29 сентября в Париже. В продажу обновленные модели должны поступить до конца года. В Украине (под брендом Renault) они появятся не раньше 2017-го.

http://news.infocar.ua