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АвтоМото
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15 сентября 16, 19:27
Audi Q3 c пакетом S line - Фото
Audi Q3
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В Ингольштадте полным ходом идет работа над вторым поколение паркетника Q3, но до его дебюта пройдет еще какое-то время, поэтому, дабы поддержать интерес к текущей генерации, немцы слегка освежили ее внешность. Что из этого получилось можно посмотреть на официальных фотографиях, а живьем автомобиль покажут через пару недель в Париже.

Нам кажется, что перерисовав лицевую часть Q3, дизайнерам Audi удалось сделать автомобиль чуть более агрессивным. Секрет такого восприятия в том, что для модели стал доступен пакет S line с оригинальными бамперами, некоторыми аэродинамическими элементами, «юбками» и 19-дюймовыми колесными дисками. Вдобавок ко всему, в палитре цветов окраски кузова Q3 появился новый оттенок - Camouflage Green.

Интерьер паркетника с пакетом S line выделяется спортивными креслами, опциаональной комбинированной обивкой из кожи и алькантары, скошенным снизу рулевым колесом, накладками на педали и, конечно же, соответствующими шильдиками.  Кроме того, инженеры Audi для Q3 S line спортивную подвеску и систему Audi drive select. Хорошая новость и в том, что заказать пакет S line можно будет не только с топовыми моторами, а с любыми из предлагаемых сейчас для этой модели.

Напомним, что в моторной гамме Q3 значится два дизельных и три бензиновых агрегата рабочим объемом от 1,4 до 2 литров. Работать они могут в паре как с механическими, так и с автоматическими коробками передач. В основе паркетника лежит «тележка», которая использует компоненты двух PQ-платформ концерна Volkswagen - PQ46 и PQ35. По факту же она ближе к PQ46, которая отличается не только большей расчетной нагрузкой по осям, но и большим расстоянием от центра колеса до площадки педали газа. Оно является образующим при компоновке моторного отсека, а здесь учитывает то, что Q3 использует крупногабаритную коробку передач. Часть элементов передней подвески выполнена из алюминиевого сплава: жестко прикрепленный к кузову подрамник отштампован, а рычаги выкованы. Но задняя многорычажка стальная, чтобы улучшить развесовку по осям (58:42 в статике).

Цены на рестайлинговый Q3 в стандартных модификация измениться не должны. Версия же с пакетом S line в Европе будет предлагаться по 33 тысячи евро минимум.

http://news.infocar.ua/
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