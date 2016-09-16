На границе с Польшей очередь из 850 авто

Очереди образовались в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях. В частности, 100 автомобилей стоят в очереди на пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

Во Львовской области на ПП "Рава-Русская - Гребенне" стоят 200 автомобилей, на ПП "Шегини - Медика" - 150 автомобилей, на ПП "Угринов - Долгобичув" - 110, на ПП "Краковец - Корчева" - 80, на ПП "Грушев - Будомеж" - 30, на ПП "Смильница - Кросценко" - 30.

Кроме того, как отмечается, на границе с Венгрией на пункте пропуска "Вилок - Тисабеч" стоят 40 автомобилей.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что на границе с Польшей скопилось более 700 авто.