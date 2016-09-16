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15 сентября 16, 10:52
На границе с Польшей очередь из 850 авто
Польша
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Очереди на выезде из Волынской и Львовской областей.
Очереди на выезде из Волынской и Львовской областей. По состоянию на 8:00 17 сентября возле пунктов пропуска на границе с Польшей в очередях стоят 850 автомобилей, передает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Очереди образовались в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях. В частности, 100 автомобилей стоят в очереди на пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
 
Во Львовской области на ПП "Рава-Русская - Гребенне" стоят 200 автомобилей, на ПП "Шегини - Медика" - 150 автомобилей, на ПП "Угринов - Долгобичув" - 110, на ПП "Краковец - Корчева" - 80, на ПП "Грушев - Будомеж" - 30, на ПП "Смильница - Кросценко" - 30.
 
Кроме того, как отмечается, на границе с Венгрией на пункте пропуска "Вилок - Тисабеч" стоят 40 автомобилей.
 
Напомним, 14 сентября сообщалось, что на границе с Польшей скопилось более 700 авто.
Korrespondent
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