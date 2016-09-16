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АвтоМото
Новости
14 сентября 16, 19:39
Украинец разработал беспилотный электромобиль без лобового
THX
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По задумке украинского дизайнера, в будущем экологически чистый автомобиль с системой автономного управления не будет иметь привычного лобового стекла. Рабочее название украинского концепта электромобиля – THX.

Вместо лобового стекла, считает Евгений Братчик, будет установлен огромный сенсорный экран, позволяющий использовать его как компьютер, мультимедиа-систему или просто в качестве телевизора. На него же будут выводиться изображения с камер, позволяющие осматривать дорогу и окружающую обстановку с разных углов. Украинец не исключает, что в 2030-2035 гг автомобили и вовсе будут без стекол. Вместо — них экраны.

Пока можно лишь мечтать, что такой будет украинская Tesla. А, может, даже и убийца Теслы. Но всё это в далеких перспективах и в наших мечтах.

К слову, украинский дизайнер считает, что в скором будущем молодежь будет предпочитать работать в мегаполисах, но жить – за городом. Поэтому ключевыми требованиями к машинам будут автопилот и удобный салон с множеством функций для комфортного передвижения по трассе.

http://news.infocar.ua/
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Комментарии (2)
Юрий Вчера, 00:42
Дизайнер разработал автомобиль.....
Нет слов...
Юрий Вчера, 00:48
Дизайнер-убийца Теслы разработал автопилот, который у Теслы уже есть.
А вот стекла действительно не нужны, нужны розовые очки, чтобы скрыть грязную правду жизни.
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