Первый универсал Porsche - Фото

Новая модель поборется за покупателей с Mercedes-Benz CLS Shooting Brake, а ее дизайн будет выполнен в стилистике прототипа Panamera Sport Turismo, который был представлен в 2012 году на автосалоне в Париже. Продажи универсала Porsche начнутся через несколько месяцев после премьеры.

Никакой технической информации о модели пока нет. Хэтчбек Panamera второго поколения дебютировал летом. Модель построена на платформе MSB, которая использовалась при создании Audi Q7 нового поколения и первого внедорожника компании Bentley, именуемого Bentayga.

Моторная гамма модели сейчас состоит из двух бензиновых (V8 мощностью 550 сил и V6 мощностью 440 сил) и одного дизельного (V8 мощностью 422 силы) турбомотора. Все двигатели сочетаются с восьмидиапазонной роботизированной коробкой передач PDK с двумя сцеплениями.

Ранее также сообщалось о том, что Porsche Panamera второго поколения получит модификацию с удлиненной колесной базой.





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