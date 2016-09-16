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АвтоМото
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14 сентября 16, 19:30
Первые фотографии новой Mazda CX-5
Mazda CX-5
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Последние шпионские снимки обновлённого кроссовера Mazda CX-5 были сделаны на заправочной станции где-то в США. В этот раз прототип был "пойман" во время прохождения тестов в Германии. На первый взгляд кажется, что никаких отличий новое поколение CX-5 от нынешней модели не имеет, однако это не так.

Да, Mazda по-прежнему полностью скрывает кроссовер под камуфляжем, но всё же некоторые изменения в передней и задней части кузова заметны. Решётка радиатора полностью покрыта сеткой вместо горизонтальных планок, как на текущей версии, а обод решётки стал толще. С виду, передний бампер стал выглядеть проще из-за отсутствия по краям воздухозаборников, однако они могут быть замаскированы. Также дизайнеры сузили фары, что придало автомобилю дополнительную агрессивность. Задние фонари и отражатели стали более остроконечными.

Фотошпионам удалось сделать лишь один снимок интерьера, по которому можно заметить автоматическую коробку передач, мультимедийный дисплей, климат контроль (как у текущей модели) и аналоговую приборную панель с небольшим цифровым дисплеем по центру. По слухам, качество материалов отделки улучшится благодаря коже наппа и японскому палисандру. Ожидаются обновленная в системах помощи водителю. 

Силовые агрегаты, скорее всего, останутся прежними. Это 2- и 2,5-литровые четырёхцилиндровые моторы. Привод передний или полный. Также возможно уменьшение веса кроссовера, что позволит сэкономить расход топлива. Официальный дебют новой Mazda CX-5 может состояться в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.

http://news.infocar.ua



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