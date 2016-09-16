Россия остановит поставки сжиженного газа в Украину

«Решение аналогичное с прекращением поставок ДТ в Украину, в ближайшие дни должно быть представлено российским экспортерам сжиженного газа. Причины введения и термины действия ограничений пока не известны», – рассказал спикер из трейдерских кругов России.

Отметим, что на долю РФ приходится 51% всего наполнения украинского рынка газом. В тоже время с июля наблюдается существенный дефицит ресурса на украинском рынке, вызванный перебоями в поставках сжиженного газа из РФ, которые вынудили операторов в августе поставлять СУГ из Литвы и даже из Италии. На сегодня стоимость оптовых партий СУГ взлетела к 21 400 грн/т с 12 000 грн/т в начале июля.

По мнению одного из операторов украинского рынка, прекращение поставок российского ресурса вызовет дополнительный рост цент на СУГ. «В тоже время, сегодня цена на российско-украинской границе близка к цене альтернативных направлений. Если остановка произойдет на Востоке, то с большой вероятностью начнутся поставки морским транспортом через перевалки в Одесской области». Как сообщалось, транзит СУГ через морские терминалы критически снизился в августе. В частности терминал в г. Черноморск не производит перевалку транзитных партий газа с апреля 2016 г.

Как сообщал OilNews, с 9 сентября поставки российского дизельного топлива в Украину были остановлены в связи с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) обнулить большинство ранее выданных экспортерам разрешений. Впоследствии «Транснефть» также сообщила, что получила от Центральной энергетической таможни РФ предписание остановить транспортировку дизельного топлива в Украину по системе нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление».

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